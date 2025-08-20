Fenerbahçe Benfica'yı yenerse ne kadar para kazanacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı para

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu kapsamında bugün temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ne kadar para kazanacağı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda ne kadar para kazanacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, Benfica'yı elerse devasa bir gelir kazanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENERSE NE KADAR PARA KAZANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyerek şimdiden 4.3 milyon Euro gelir etti. Fenerbahçe, play-off turunda Benfica'yı yener ve Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, sadece katılım bedeli olarak 18.6 milyon Euro kazanacak.

Bu gelire diğer kalemlerin de dahil edilmesiyle birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden en az 29 milyon Euro gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde alacağı galibiyet sayısına göre bu rakamın daha da artma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE GİDERSE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, Benfica karşısında mağlup olur ve turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sadece katılım bedeli olarak 16 milyon Euro gelir elde edecek. Lig aşamasında ise alınacak her beraberlik veya galibiyet ile bu rakam daha da artacak.