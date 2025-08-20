Menü Kapat
Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Play-off turu kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Benfica maçı şifresiz yayınlanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma
'nde ülkemizi temsil eden , 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Feyenoord'u mağlup ederek 'a yükselmişti.

Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin play-offlarında ise Portekiz ekibi ile eşleşti. Kritik eşleşmede sarı-lacivertliler galibiyet ile çıkarsa uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz bir şekilde TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Alman Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. VAR koltuğunda ise Christian Dingert oturacak.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

İki takım tarih boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Benfica kazanırken, 2 tanesinde ise Fenerbahçe sahadan galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, Benfica 12 kere fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün (20 Ağustos 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise Portekiz'in Lizbon şehrinde 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yine aynı saatte oynanacak.

