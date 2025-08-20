Fenerbahçe Benfica maçı nerede izlenir, hangi kanalda şifresiz? Kadıköy'de büyük karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Feyenoord'u mağlup ederek play-off'a yükselmişti.

Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin play-offlarında ise Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti. Kritik eşleşmede sarı-lacivertliler galibiyet ile çıkarsa uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz bir şekilde TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. VAR koltuğunda ise Christian Dingert oturacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

İki takım tarih boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Benfica kazanırken, 2 tanesinde ise Fenerbahçe sahadan galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, Benfica 12 kere fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün (20 Ağustos 2025 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise Portekiz'in Lizbon şehrinde 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yine aynı saatte oynanacak.