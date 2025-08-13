Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta sakatlanan Amrabat ve Müldür'ün son durumları netlik kazandı.

Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı
, 'u, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde 5-2 yenerek adını UEFA 'nde play-off turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertli takım galibiyetin sevincini yaşarken müsabakada sakatlanan isimlerden 'den gelen haberle sarsıldı.

Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı

MERT AMELİYAT OLABİLİR!

Maçta omzundan yaşayan Mert Müldür bugün MR'a girerken, geçmişte yaşadığı bir sakatlıktan dolayı omzunda hasar bulunan milli futbolcunun ameliyat olma ihtimalinin doğduğu bildirildi. Oyuncunun ameliyat tarihineilyişkin ise kesin bir karar verilmezken Mert Müldür'ün geçici tedaviyle oynayabileceği belirtildi. x

Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı

AMBARAT'IN DURUMU İYİ

Feyenoord'la oynanan maçta sakatlanan bir digğer isim olan 'tan ise sevindirici haber geldi. Ayağına darbe alan Faslı futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve MR'a girmesine gerek görülmediği bildirildi.

