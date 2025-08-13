Fenerbahçe'ye Feyenoord maçı sonrası bir iyi bir kötü haber! İki yıldız sakatlanmıştı

Fenerbahçe, Feyenoord'u, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde 5-2 yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertli takım galibiyetin sevincini yaşarken müsabakada sakatlanan isimlerden Mert Müldür'den gelen haberle sarsıldı.

MERT AMELİYAT OLABİLİR!

Maçta omzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür bugün MR'a girerken, geçmişte yaşadığı bir sakatlıktan dolayı omzunda hasar bulunan milli futbolcunun ameliyat olma ihtimalinin doğduğu bildirildi. Oyuncunun ameliyat tarihineilyişkin ise kesin bir karar verilmezken Mert Müldür'ün geçici tedaviyle oynayabileceği belirtildi. x

AMBARAT'IN DURUMU İYİ

Feyenoord'la oynanan maçta sakatlanan bir digğer isim olan Sofyan Amrabat'tan ise sevindirici haber geldi. Ayağına darbe alan Faslı futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve MR'a girmesine gerek görülmediği bildirildi.