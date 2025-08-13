Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda Feyenoord'u deplasmanda 5-2 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın ilki 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmaları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasının biletlerinin 17 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından ilerleyen günlerde bilet satış duyurusunun resmi olarak yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçının biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında Kadıköy'de oynadığı Feyenoord karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: