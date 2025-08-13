Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 20 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın bilet fiyatları da gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:28

'nin 3. ön eleme turunda Feyenoord'u deplasmanda 5-2 mağlup eden temsilcimiz , play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin play-off turunda Portekiz ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın ilki 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de 'de oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmaları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasının biletlerinin 17 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından ilerleyen günlerde bilet satış duyurusunun resmi olarak yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçının biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında Kadıköy'de oynadığı Feyenoord karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İlk karşılaşma Kadıköy'de oynanacak
  • KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#uefa
#kadıköy
#benfica
#Fenerbahçe
#Maç Biletleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.