SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Arda Güler yıldızlaştı, hocasından övgü geldi: "Başarmak üzere"

Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında Osasuna’yı 1-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Xabi Alonso maç sonrası milli oyuncuya övgülerde bulundu.

İspanya ’nın ilk hafta mücadelesinde , Santiago Bernabeu’da ’yı ağırladı. Saat 22.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Adrian Cordero Vega yönetti. Milli futbolcu , mücadeleye ilk 11’de çıktı. Eflatun-beyazlılar, oyunun büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu. Karşılaşmanın tek golü, ’nin penaltıdan kaydettiği vuruşla geldi ve Real Madrid sezona galibiyetle başladı.

YENİ İSİMLER SAHNE ALDI

Karşılaşmada dört futbolcu Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga deneyimi yaşadı. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono, Osasuna karşısında takımlarının formasını ilk kez ligde terletti.

Milli futbolcu Arda Güler, Osasuna karşısındaki etkili oyunu ile öne çıktı. Karşılaşmanın neredeyse tamamında sahada kalan genç orta saha, 90’ıncı dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Arda Güler, mücadele boyunca yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Hücumda ve oyun kurulumunda aktif rol alarak takımın en verimli isimlerinden biri oldu.

İLK 11’DEKİ YERİ SAĞLAMLAŞIYOR

Real Madrid’de üçüncü sezonunu geçiren milli futbolcu, teknik direktör ile birlikte ilk 11’de daha fazla şans bulmaya başladı. Alonso, sezon öncesi oynanan 7 hazırlık maçının tamamına yakınında Arda’yı ilk 11’de sahaya sürerken, Dünya Kulüpler Kupası’ndaki 5 maçın 4’ünde de onu ilk dakikadan itibaren oynattı.

XABI ALONSO’DAN ARDA’YA ÖVGÜ

Maç sonrası basın toplantısında Arda Güler hakkında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, oyuncusunun gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Buraya geldiğimizden beri, Arda Güler ilerleme kaydediyor. Yalnızca bariz olan yeteneğiyle değil, pozisyonu anlama biçimiyle, oyuna denge katma şekli, kontrolü elinde tutuşu ve oyunu bağlama tarzıyla öne çıkıyor. İlk yarıda hücum etmeye devam edebilmemizi sağladı. Onu geliştirmeye devam etmemiz ve önemli bir oyuncu olması için ona daha fazla süre vermemiz gerekiyor. Bunu başarmak üzere ve ben onun adına mutluyum."

#Futbol
