Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden İspanya La Liga devi Real Madrid, WSG Tirol ile karşılaştığı mücadeleyi milli yıldızımız Arda Güler'in şov yapmasıyla 4-0 kazandı. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan genç yıldız, Kylian Mbappe'ye muhteşem bir asist yaptı. İki kez direkleri geçemeyen genç futbolcuya ülke basınından da büyük övgüler gelirken, Mbappe ile ilgili detayı ilk kez paylaştılar. İşte haberin detayları…

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
09:31
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
09:35

'de forma giyen milli futbolcu , ülke basınının gündeminde kalmaya devam ediyor. Milli yıldız, takımının sezon öncesi hazırlık kapsamında Avusturya ekibi WSG Tirol ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı. 83 dakika sahada kalan Arda Güler, takımının attığı ilk golde 'ye asisti yapan futbolcu oldu. Genç yıldız, sahada kaldığı süre içerisinde biri frikikten olmak üzere tam iki kez de direkleri geçemedi.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

ARDA GÜLER İSPANYA GÜNDEMİNDE

Karşılaşmanın ardından hem Marca, hem de AS gazeteleri Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi kapağa taşıdı. Marca, "'nun iki sihirbazı. Arda oyun kurucu olarak parlıyor." ifadesini kullandı. Bir diğer gazete AS ise, "Harika duygular. Arda Güler kontrolü elinde tutuyor." dedi.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

MBAPPE'NİN ARDA HAYRANLIĞI

Diğer yandan Marca'da Arda Güler ve Kylian Mbappe'ye dair, "Mbappe, Arda ile oynamayı seviyor" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

"KYLIAN, ARDA'YI ANLIYOR"

Yazıda, "Arda Güler; Kylian Mbappe'ye görünüşte imkânsız paslar verebiliyor. Arda, Kylian'ı anlıyor, Kylian da Arda'yı. Birbirlerini arıyorlar ve daha da zoru, birbirlerini buluyorlar. 'Bir elmas, diğer elması parlatır', eski antrenörlerin söylemidir. Herhangi bir seviyede futbol oynamış olan herkes, sahada özel bir kimyanın geliştiği ve durumları aynı şekilde yorumlayan takım arkadaşlarının olduğunu bilir.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

"BİRÇOK KAPIYI AÇABİLİR"

Xabi Alonso, bu tür birlikteliklerin takıma sağladığı olumlu etkiyi çok iyi biliyor: Míchel-Butragueño , Amavisca-Zamorano, Özil-Crisitano ikilileri Real Madrid tarihinde hatırlanıyor. Topla böylesine başrolde olmayı hedefleyen Real Madrid için bu ikili de anahtar birçok kapıyı açabilir." denildi.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı
49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıkan Arda Güler, 2198 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki yıldızın, kulübü Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Arda Güler İspanya gündeminde! Dikkat çeken Mbappe detayı

