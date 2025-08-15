Galatasaray maçı nerede oynanacak? Karagümrük maçına saatler kaldı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak GS maçını beklerken maçın oynanacağı stadyum da belli oldu.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray - Karagümrük maçı oynanacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 20 maçta GS 13, Karagümrük 2 galibiyet aldı. Heyecanla beklenen müsabaka 15 Ağustos Cuma günü RAMS Park’ta oynanacak. Müsabaka bu akşam 21.30'da başlarken binlerce taraftarın maça akın etmesi bekleniyor.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR

Süper Lig'de iki takım arasında oynanan karşılaşmaların sayısı 20 olurken GS 13, Karagümrük 2 galibiyet aldı. Sarı kırmızılı ekip 39 kez ağları havalandırırken Karagümrük 18 gol ile karşılık verdi. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda yenilgi yaşamazken bu akşam da seriyi bozmamak için çalışmalarını sürdürüyor. GS, , Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında yenilgi almadı. Sarı kırmızılı ekip en farklı galibiyet 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ağustos ayı itibarıyla başladı, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek.