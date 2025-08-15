Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray maçı nerede oynanacak? Karagümrük maçına saatler kaldı

Süper Lig'de yeni sezon başlarken bu akşam Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu maçı canlı olarak stadyumdan binlerce taraftar takip edecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray maçının nerede oynanacağı yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı nerede oynanacak? Karagümrük maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:13

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak GS maçını beklerken maçın oynanacağı stadyum da belli oldu.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam - maçı oynanacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 20 maçta GS 13, Karagümrük 2 galibiyet aldı. Heyecanla beklenen müsabaka 15 Ağustos Cuma günü RAMS Park’ta oynanacak. Müsabaka bu akşam 21.30'da başlarken binlerce taraftarın maça akın etmesi bekleniyor.

Galatasaray maçı nerede oynanacak? Karagümrük maçına saatler kaldı

GALATASARAY KARAGÜMRÜK ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR

Süper Lig'de iki takım arasında oynanan karşılaşmaların sayısı 20 olurken GS 13, Karagümrük 2 galibiyet aldı. Sarı kırmızılı ekip 39 kez ağları havalandırırken Karagümrük 18 gol ile karşılık verdi. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda yenilgi yaşamazken bu akşam da seriyi bozmamak için çalışmalarını sürdürüyor. GS, , Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında yenilgi almadı. Sarı kırmızılı ekip en farklı galibiyet 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray maçı nerede oynanacak? Karagümrük maçına saatler kaldı

GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ağustos ayı itibarıyla başladı, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? İşte muhtemel 11
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#spor
#karagümrük
#mac
#türk futbolu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.