Osimhen Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? İşte muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele, Cuma günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak.

OSİMHEN KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın rekor transferi Victor Osimhen’in Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahada olup olmayacağı henüz netleşmedi. Kampa geç katılan Nijeryalı golcünün antrenman eksikliği bulunuyor. Teknik heyet, oyuncunun hazır duruma gelmesi için özel bir program uygularken, müsabakada süre alıp almayacağına Okan Buruk’un maç günü karar vereceği bildirildi.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla henüz resmi bir maça çıkmadı. Karagümrük mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saati netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Sarı-kırmızılı ekibin Karagümrük karşısına çıkması beklenen 11’i belli oldu. Galatasaray’ın sahaya Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane ve Barış Alper 11’i ile çıkması bekleniyor. Özellikle hücum hattında yaşanacak tercihlerin, Osimhen ve Icardi’nin durumuna göre değişebileceği ifade ediliyor.

Geçen hafta Gaziantep FK karşısında santrafor oynayan Barış Alper Yılmaz, iki gol ve bir asistle mücadelede etkili bir performans sergilemişti. Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen ve Icardi’nin hazır olmaması halinde milli futbolcuya yeniden ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

İCARDİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın bir diğer yıldız oyuncusu Mauro Icardi’nin Karagümrük karşısındaki durumu da net değil. Büyük bölümünü sakatlıkla geçirdiği sezonun ardından takımla çalışmalara başlayan Arjantinli forvetin, sağlık ekibi ve teknik kadro tarafından kontrollü şekilde kullanılacağı belirtiliyor.

Icardi, antrenman temposunu yükseltse de teknik heyetin maçlara çıkması konusunda aceleci davranmadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Karagümrük karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı, maç öncesi yapılacak son değerlendirmelerle kesinleşecek.