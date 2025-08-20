Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'den Netanyahu'yu sevindiren karar! Tutuklanmasını isteyen UCM yargıçlarına yaptırım

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uyguladı. Bu hamle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çok sevindirdi. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kutlayarak "Bu, İsrail Devleti ve IDF'ye karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı, hakikat ve adalet için alınmış sağlam bir tedbirdir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Netanyahu'yu sevindiren karar! Tutuklanmasını isteyen UCM yargıçlarına yaptırım
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 21:37

, () üyelerine bir kez daha uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görev yapmakta olan 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulandığını duyurdu.

Bakanlık, söz konusu UCM yetkililerin, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları için yaptırım listesine dahil edildiğini ifade etti.

ABD'den Netanyahu'yu sevindiren karar! Tutuklanmasını isteyen UCM yargıçlarına yaptırım

Bakanlık, yaptırım uygulanan UCM yetkililerin Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti.

NETANYAHU'NUN TUTUKLANMA EMRİNE ONAY VERMİŞTİ

Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelini soruşturmasını onay verdiğini aktaran Bakanlık, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiğini ifade etti.

ABD'den Netanyahu'yu sevindiren karar! Tutuklanmasını isteyen UCM yargıçlarına yaptırım

Bakanlık, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmekte dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti.

NETANYAHU KARARA ÇOK SEVİNDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptırım kararından memnun olduğunu belirterek "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu UCM yargıçlarına yaptırım uygulama kararı aldığı için kutluyorum. Bu, İsrail Devleti ve IDF'ye karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı, hakikat ve adalet için alınmış sağlam bir tedbirdir." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail alçak planını uygulamaya başladı: Gazze'nin çevresini kuşattılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komisyona 1980'de gözaltında kaybolan Hayrettin Eren'in kardeşinin sözleri damga vurdu! Mehmet Ağar'ın da ismini verip 'Açıklansın' dedi
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#istihdam
#netanyahu
#yaptırım
#uluslararası ceza mahkemesi
#ucm
#Yargıç Kimberly Prost
#Yargıç Nicolas Yann Guillou
#Tutuklama Emri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.