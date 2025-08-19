Mourinho'dan çarpıcı Talisca kararı! Takımdan ayrılacak yabancılar belli oldu

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe karşısında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sezona 1 puanla başladı. Maçın son dakikalarında penaltıyı değerlendiremeyen Talisca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Brezilyalı oyuncunun performansı eleştirilirken, Mourinho’nun Talisca konusunda önemli bir karar aldığı öne sürüldü.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Sarı-lacivertli yönetim, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’de en az 6 yabancı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre gönderilecek oyuncular arasında Livakovic, Becao, Djiku, Diego Carlos, Mimovic ve Fall bulunuyor.

TALISCA TOPUN AĞZINDA

Ancak yapılacak takviyelere göre Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Talisca'nın da takımdan ayrılabileceği aktarıldı. Ayrıca Fenerbahçe'de Amrabat ve Szymanski'nin de takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

