Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Sörloth, Atletico ile ipleri koparıyor! Fenerbahçe tetiğe geçti

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid’den ayrılmak için resmi talepte bulundu. Yönetim, 35 milyon euro’luk bonservis beklentisiyle transfere yeşil ışık yakarken, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Sörloth, Atletico ile ipleri koparıyor! Fenerbahçe tetiğe geçti
İspanyol basınına göre , Atletico Madrid’den ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Norveçli golcünün ayrılık kararının, Espanyol maçında yalnızca 8 dakika süre almasının ardından geldiği belirtildi. Karşılaşmada Antoine Griezmann ve Giacomo Raspadori’nin kendisinden önce oyuna girmesi, oyuncunun sabrını taşırdı.

Sörloth, Atletico ile ipleri koparıyor! Fenerbahçe tetiğe geçti

ATLETICO’NUN ŞARTI 35 MİLYON EURO

2024 yazında Villarreal’den 23 gollük etkileyici bir sezonun ardından Atletico Madrid’e transfer olan Sörloth, Diego Simeone yönetiminde beklentilerini karşılayamadı. 28 yaşındaki forvet, yeni sezonda da yedek kalmak istemediğini ve bir başka yıl daha kulübede oturmayı kabul etmeyeceğini yönetime açıkça iletti.

Atletico Madrid yönetimi ayrılığa tamamen kapıyı kapatmıyor ancak 35 milyon euro’luk net bir bonservis beklentisi belirlemiş durumda. Ayrıca kulüp, olası bir satış gerçekleşmeden önce mutlaka yerine bir santrfor almak istiyor. Juventus’tan Dusan Vlahovic’in kiralık ihtimali de gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı

FENERBAHÇE TETİKTE

yaz transfer döneminde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sörloth için menajerler aracılığıyla nabız yoklamıştı. Oyuncunun Atletico ile ipleri koparma isteği, sarı-lacivertlilerin bu transferde tetikte kalmasına neden oldu. Fenerbahçe’nin olası bir kiralama formülüyle Sörloth’u Türkiye’ye getirme ihtimali konuşuluyor.

Sörloth, geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maçta 24 gol ve 2 asistle oynadı. Villarreal dönemindeki formunu hatırlatan Norveçli futbolcu, “üst düzey bir kulüpte ilk 11 oyuncusu olabileceğini” yakın çevresine ifade etti.

