Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında Fenerbahçe, Benfica karşısına çıkıyor. 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak. Zorlu maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcıları Jan Seidel ve Dominik Schaal olurken, dördüncü hakem olarak Daniel Schlager görev yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Benfica maçı öncesinde tek eksik Cenk Tosun. Deneyimli forvet, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Göztepe karşısında forma giyemeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’nün ise Benfica maçında sahada olması bekleniyor.

UEFA’YA BİLDİRİLEN KADRO

Fenerbahçe’nin UEFA’ya gönderdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almadı. Sarı-lacivertlilerin kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Benfica karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat – Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde – Sofyan Amrabat, Fred – Nelson Semedo, Archie Brown, Sebastian Szymanski – Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.