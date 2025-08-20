Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica’yı ağırlıyor. Feyenoord’u eleyerek büyük bir moral yakalayan sarı-lacivertliler, bu kez Benfica engelini aşarak gruplara kalmayı hedefliyor. Dev maç öncesinde Fenerbahçe’de tek eksik var. Peki Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:07

play-off turu ilk ayağında , karşısına çıkıyor. 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak. Zorlu maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcıları Jan Seidel ve Dominik Schaal olurken, dördüncü hakem olarak Daniel Schlager görev yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Benfica maçı öncesinde tek eksik Cenk Tosun. Deneyimli forvet, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Göztepe karşısında forma giyemeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü’nün ise Benfica maçında sahada olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar

UEFA’YA BİLDİRİLEN KADRO

Fenerbahçe’nin UEFA’ya gönderdiği kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almadı. Sarı-lacivertlilerin kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi aşkına Benfica karşısında! Dev maç şifresiz kanalda! İşte detaylar

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Benfica karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat – Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde – Sofyan Amrabat, Fred – Nelson Semedo, Archie Brown, Sebastian Szymanski – Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.