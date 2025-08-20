Menü Kapat
Umut Yılmaz konuşması ile gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri dikkat çekti

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, katıldığı bir AK Parti etkinliğinde konuşma yaptı. Yılmaz'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz hafta 'den istifa ederek 'ye geçti. Katıldığı bir AK Parti etkinliğinde konuşma yapan Yılmaz, sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

'DÜNYA LİDERİ' VURGUSU

AK Parti'nin bir etkinliğinde mikrofonu eline alarak coşkulu bir konuşma yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Peş peşe teşekkür eden Yılmaz konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'dünya lideri' sözlerini kullandı.

Yılmaz etkinlikte şu açıklamalarda bulundu;

"Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizin gibi birer neferleriyiz, ortağıyız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok şanslısınız rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ediyorum. Beni bu yolda sizin gibi cefakar, vefakar, karşı taraf kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için bir kez daha teşekkür ederim."

