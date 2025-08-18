Menü Kapat
29°
Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu

CHP yönetiminde yaşanan kaostan nasibini alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmişti. Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, Aydın'da miting gerçekleştirdi. Çerçioğlu'nun, Özel’in konuşma yaptığı miting alanına astırdığı pankart ve gönderme sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 'den ederek 'ye geçmesi siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Çerçioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. "Parti içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" diyen Çerçioğlu, "dürüstlük ve kamu ahlakından taviz vermeme" ilkeleri nedeniyle partiden ayrıldığını belirtmişti.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu

ŞEHİR DIŞINDAN OTOBÜSLER GELDİ

Karar sonrası, CHP yönetimi Aydın'da miting düzenlemeye karar verdi. Miting alanında kalabalık görünümü sağlamak için CHP’nin taşımalı katılıma başvurduğu dikkatlerden kaçmadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı miting alanına, "İmar rantına geçit yok" yazılı bir pankart astırdı.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu

'ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

