Özlem Çerçioğlu durmuyor! CHP'de bir şok daha! Özgür Özel'i mahkemeye verdi

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamalar ve attığı yeni hamlelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

tv100'de katıldığı bir programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun Özgür Özel'i mahkemeye verdiğini açıkladı. Burhan, Çerçioğlu'nun Özel'i mahkemeye verme gerekçesini ise, "Namusuma laf etti" olarak açıkladı.

"BANA VE NAMUSUMA LAF ETTİ"

Çerçioğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

"ÖZEL'E KUŞADASI'NDAKİ İMAR RANTINI SÖYLEDİM"

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı"