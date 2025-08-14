Fenerbahçe Benfica’yı eleyebilir mi? Ünlü analiz şirketi hesaplayıp oran verdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçta aldığı 2-1’lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4’lük skorla tur atlayan sarı-lacivertliler, play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

İLK MAÇ KADIKÖY’DE

Play-off turunun ilk randevusu 20 Ağustos Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak. Rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, adını UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabına yazdıracak.

OLASILIKLARI PAYLAŞTILAR

Futbol istatistikleri üzerine çalışmalar yapan Football Meets Data, play-off turundaki tüm eşleşmelere dair eleme olasılıklarını yayımladı. Verilere göre Benfica’nın Fenerbahçe karşısında turu geçme ihtimali %68 olarak hesaplanırken, sarı-lacivertlilerin şansı %32 olarak gösterildi.

DİĞER EŞLEŞME ORANLARI

Aynı paylaşımda diğer eşleşmelere dair oranlar da yer aldı:

Karabağ (%52) - Ferencvaros (%48)

Bodo/Glimt (%58) - Sturm Graz (%42)

Kopenhag (%63) - Basel (%37)

Kızılyıldız (%64) - Pafos (%36)

Club Brugge (%66) - Rangers (%34)

Celtic (%90) - Kairat Almaty (%10)