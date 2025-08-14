Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe Benfica’yı eleyebilir mi? Ünlü analiz şirketi hesaplayıp oran verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe, play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Ünlü veri şirketi Football Meets Data, eşleşmenin olasılıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Benfica’yı eleyebilir mi? Ünlü analiz şirketi hesaplayıp oran verdi
, 3’üncü Eleme Turu rövanşında sahasında Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçta aldığı 2-1’lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4’lük skorla tur atlayan sarı-lacivertliler, turunda Portekiz temsilcisi ile eşleşti.

Fenerbahçe Benfica’yı eleyebilir mi? Ünlü analiz şirketi hesaplayıp oran verdi

İLK MAÇ KADIKÖY’DE

Play-off turunun ilk randevusu 20 Ağustos Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak. Rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, adını grup etabına yazdıracak.

OLASILIKLARI PAYLAŞTILAR

istatistikleri üzerine çalışmalar yapan Football Meets Data, play-off turundaki tüm eşleşmelere dair eleme olasılıklarını yayımladı. Verilere göre Benfica’nın Fenerbahçe karşısında turu geçme ihtimali %68 olarak hesaplanırken, sarı-lacivertlilerin şansı %32 olarak gösterildi.

Fenerbahçe Benfica’yı eleyebilir mi? Ünlü analiz şirketi hesaplayıp oran verdi

DİĞER EŞLEŞME ORANLARI

Aynı paylaşımda diğer eşleşmelere dair oranlar da yer aldı:

Karabağ (%52) - Ferencvaros (%48)

Bodo/Glimt (%58) - Sturm Graz (%42)

Kopenhag (%63) - Basel (%37)

Kızılyıldız (%64) - Pafos (%36)

Club Brugge (%66) - Rangers (%34)

Celtic (%90) - Kairat Almaty (%10)

