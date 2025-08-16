Menü Kapat
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'

17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketini üstünden tam 26 yıl geçti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin acıları hala taze. Korkunç felaketin yıldönümünden uzman isimlerden olası Marmara depremiyle ilgili açıklamalar geliyor. Olası 7'den büyük bir depremin İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyeceğine vurgu yapan Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, "Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 12:29

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 'nin üzerinden 26 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından 26 yılda 'de 448 bin kaydedildiğini belirterek "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz" dedi.

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'

Doç. Dr. Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

"HER 6,5 YILDA BİR, 7'DEN BÜYÜK DEPREMLE KARŞILAŞIYORUZ"

"Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yıllık süreçte Türkiye'de 448 bin deprem meydana geldi" diyen Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024'te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023'te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.

Geçen 26 yıllık süreçte 6 ila 6,9 büyüklüğünde 46 deprem meydana geldiğini bildiren Özmen, "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6'dan büyük depreme maruz kalıyoruz" diye konuştu.

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'

Özmen, 1999'dan bu yana yaşanan depremlerde 77 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise 200 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova açıklarına kadar kırıldığını hatırlatan Özmen, Marmara Denizi'ndeki bazı fayların ise 1766'dan bu yana 7'den büyük deprem üretmediğini, bu nedenle "sismik boşluk" olarak değerlendirildiğini söyledi.
Doç. Dr. Özmen, İstanbul'da 2019'da 5,8, bu yıl ise 6,1 büyüklüğünde depremler yaşandığını ancak bunların fay hattındaki gerilimi boşaltmadığını vurguladı.

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'

Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda kırılmayı bekleyen fayların olduğunu belirten Özmen, "Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek. Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Özmen, 26 yılda yasal, hukuki ve teknik alanda adım atıldığını ancak bunların yeterli olmadığına işaret ederek her depremde yıkımlar ve can kayıplarının olmasının, hala bu adımlarda istenilen seviyeye gelinmediğini gösterdiğini söyledi. Özmen, kentsel dönüşümün önemine de dikkati çekti.

Türkiye 17 Ağustos'un yıldönümünde Marmara için deprem uyarısı: 'İstanbul çok ciddi etkilenecek'

SINDIRGI'DAKİ DEPREM BALIKESİR'İN RİSKİNİ BİTİRMEDİ


Özmen, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin artçılarının, 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirtti.

Bölgede 20'ye yakın aktif fay bulunduğunu aktaran Özmen, sarsıntıda yalnızca Simav Fay Zonu'nun 20 kilometrelik kısmının kırıldığını ifade etti. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremden sonra artık burada olmaz düşüncesi doğru değil. Balıkesir, Türkiye'nin pek çok ili gibi yüksek taşıyor. Sındırgı'daki fay hattı ile İstanbul'u etkileyen Kuzey Anadolu Fayı farklı hatlar. Dolayısıyla Sındırgı depreminden önce İstanbul'un deprem tehlikesi neyse bugün de aynı seviyede" değerlendirmesini yaptı.

