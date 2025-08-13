Balıkesir'de artçılar ne zaman bitecek? Artçı depremler devam ediyor

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrasında artçılar da devam ediyor.

BALIKESİR ARTÇILAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tüm Türkiye'yi korkutan Balıkesir depremi İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da hissedilmişti. Büyük sarsıntının ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

13 Ağustos günü Balıkesir'de artçı depremler sürüyor. Uzmanların açıklamalarına göre artçı depremler birkaç hafta daha devam edebilir. Yaşanan büyük depremlerin ardından yaklaşık 2-3 hafta orta şiddetli artçılar aralıklarla yaşanırken küçük artçılar birkaç ay sürebiliyor. Yaşanan 23 Nisan Marmara Denizi depremi sonrasında da artçıların olduğu dönem yaşanmıştı. Silivri açıklarında halen ara ara orta şiddetli sarsıntılar yaşanabiliyor.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos günü yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar gün boyu devam ederken 13 Ağustos tarihinde de 4 şiddetinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Büyük depremlerin ardından artçılar birkaç hafta boyunca sürebiliyor. Bu nedenle Balıkesir'de artçıların bir süre daha yaşanması bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Ağustos'a kadar kaydedilen 786 artçı depremden 17’sinin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 17’dir" ifadeleri yer aldı.