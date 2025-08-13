Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Balıkesir'de artçılar ne zaman bitecek? Artçı depremler devam ediyor

Balıkesir'de geçtiğimiz gün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar ne kadar sürecek merak edilmişti. Endişeli anların yaşandığı depremin artçılar halen sürüyor. 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında orta şiddetli sarsıntılar hissediliyor.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrasında artçılar da devam ediyor.

BALIKESİR ARTÇILAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tüm 'yi korkutan Balıkesir depremi İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da hissedilmişti. Büyük sarsıntının ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

13 Ağustos günü Balıkesir'de sürüyor. Uzmanların açıklamalarına göre artçı depremler birkaç hafta daha devam edebilir. Yaşanan büyük depremlerin ardından yaklaşık 2-3 hafta orta şiddetli artçılar aralıklarla yaşanırken küçük artçılar birkaç ay sürebiliyor. Yaşanan 23 Nisan Marmara Denizi depremi sonrasında da artçıların olduğu dönem yaşanmıştı. Silivri açıklarında halen ara ara orta şiddetli sarsıntılar yaşanabiliyor.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos günü yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar gün boyu devam ederken 13 Ağustos tarihinde de 4 şiddetinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Büyük depremlerin ardından artçılar birkaç hafta boyunca sürebiliyor. Bu nedenle Balıkesir'de artçıların bir süre daha yaşanması bekleniyor.

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Ağustos'a kadar kaydedilen 786 artçı depremden 17’sinin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.
AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 17’dir" ifadeleri yer aldı.

