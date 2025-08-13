Balıkesir depremle sarsıldı! AFAD'tan çalışmalara ilişkin açıklama geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan korkunç depremin ardından Bakan Yerlikaya 68 kırsal mahallede 16 bina yıkıldığını bildirdi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın yürütüldüğünü belirtti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNASYON OPLANTI

Bölgede iyileştirme çalışmalarının TASİP kapsamında aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sındırgı'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

KONTEYNER KURULUMU BAŞLADI

Merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemelerde bulunulduğu ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında vatandaşların bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."