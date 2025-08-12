Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda hayatlarını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün teyzesi İclal Aydın, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz trafik kazasında ağır yaralanırken, kardeşi Ferhat Batmaz hayatını kaybetti. Kuzenleri Furkan Özküçük'ün ameliyatı ise başarılı geçti.

İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.08.2025
15:16
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
15:23

İki Aile, Veda, O Hayat Benim, Vizontele gibi yapımlarda rol alan , 2020 yılında yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'ın acısı tazeyken bu sefer ise kuzenini trafik kazasında hayatını kaybetti.

İCLAL AYDIN'I YIKAN ÖLÜM

İclal Aydın sosyal medya paylaşımda duygularını dile getirdi ve, "Dün sabaha karşı meydana gelen bir sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti." dedi.

İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

Kuzeninin detaylarını da paylaşan İclal Aydın, "Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz." dedi.

İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz hayatını kaybetti. Oyuncu ve yazar İclal Aydın bu kez kuzenlerinden gelen yıkıcı bir haberle sarsıldı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz, trafik kazası geçirdi.

İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#cenaze
#acı
#İclal Aydın
#Kuzen Kaybetme
#Magazin
