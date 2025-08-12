İclal Aydın'ı yıkan ölüm! Depremde yeğenlerini kaybetmişti, bu kez kuzen acısıyla sarsıldı

İki Aile, Veda, O Hayat Benim, Vizontele gibi yapımlarda rol alan İclal Aydın, 2020 yılında yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'ın acısı tazeyken bu sefer ise kuzenini trafik kazasında hayatını kaybetti.

İCLAL AYDIN'I YIKAN ÖLÜM

İclal Aydın sosyal medya paylaşımda duygularını dile getirdi ve, "Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti." dedi.

Kuzeninin cenaze detaylarını da paylaşan İclal Aydın, "Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz." dedi.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz hayatını kaybetti. Oyuncu ve yazar İclal Aydın bu kez kuzenlerinden gelen yıkıcı bir haberle sarsıldı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz, trafik kazası geçirdi.