Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

Sosyal medya hesabından serumlu karelerini paylaşan şarkıcı Lara, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Telefonlara cevap veremediğini belirten Lara, konsere kadar iyileşmek için elinden geleni yaptı.

ŞARKICI LARA HASTANEYE KALDIRILDI

Hastane odasından paylaşım yapan Lara, "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda, telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim" dedi.

ŞARKICI LARA KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu sahne adı Lara olarak bilinen Fatma Nur Keskin'in ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. 2017 yılında İhaneti Giymişsin, 2020 yılında Mecburi Veda ve Sanal Alem teklilerini piyasaya sunmuştur. 2022 yılında Bi Dahaki Yaz adlı single çalışmasını piyasaya sunmuştur.

ŞARKICI LARA KİMİNLE EVLİ?

Şarkıcı Lara, 2023 yılında profesyonel voleybol oyuncusu Mehdi Karimi ile evlendi. 1988 doğumlu Mehdi Karimi, aslen Tahranlıdır.