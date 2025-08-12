Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

Allah Versin, Adam Gibi Adam, Unut gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Lara, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. 5 gündür perişan halde olduğunu belirten Lara, "Dostlar, 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:40

Sosyal medya hesabından serumlu karelerini paylaşan şarkıcı Lara, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Telefonlara cevap veremediğini belirten Lara, konsere kadar iyileşmek için elinden geleni yaptı.

ŞARKICI LARA HASTANEYE KALDIRILDI

Hastane odasından paylaşım yapan Lara, "Dostlar, yaklaşık 5 gündür beni yere sermiş durumda, telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim" dedi.

Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

ŞARKICI LARA KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu sahne adı Lara olarak bilinen Fatma Nur Keskin'in ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. 2017 yılında İhaneti Giymişsin, 2020 yılında Mecburi Veda ve Sanal Alem teklilerini piyasaya sunmuştur. 2022 yılında Bi Dahaki Yaz adlı single çalışmasını piyasaya sunmuştur.

Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi

ŞARKICI LARA KİMİNLE EVLİ?

Şarkıcı Lara, 2023 yılında profesyonel voleybol oyuncusu Mehdi Karimi ile evlendi. 1988 doğumlu Mehdi Karimi, aslen Tahranlıdır.

Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Son hali sevenlerini endişelendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler hüzne boğuldu
ETİKETLER
#konser
#hastalık
#grip
#Sağlık
#Lara
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.