Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli duyurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pazar akşamı meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede artçılar devam ederken bir deprem haberi de Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu sabah deprem oldu.

MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Malatya Yeşilyurt'ta saat 06.00'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli, depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1955465844084953101

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 16.69 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.