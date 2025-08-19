Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Salzburg ile maça çıkmıştı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica maçı öncesinde transferde önemli bir hamle yaptı. Salzburg’un genç yıldızı Dorgeles Nene, gece saatlerinde sessiz sedasız İstanbul’a iniş yaptı.

DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAR MI?

Mali asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında forma giyemeyecek. UEFA’nın 30.05 maddesine göre, bir oyuncu aynı sezonda birden fazla kulüpte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nde oynayamaz.

İstisnai olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nin birinci, ikinci veya üçüncü eleme turunda ya da play-off'larında sahaya çıkan bir oyuncu, lig aşamasından itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi'nde başka bir kulüpte oynama hakkına sahiptir.

Nene, Salzburg formasıyla Brann ve Club Brugge karşısında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynadığı için Benfica mücadelesinde Fenerbahçe adına sahaya çıkamayacak. Bu nedenle genç futbolcunun sahadaki ilk performansı, resmi imzaların ardından oynanacak diğer karşılaşmalara kalacak.

BAŞKA BİR TAKIMDA ÖN ELEME OYNAYAN FUTBOLCU YENİ TAKIMINDA ÖN ELEME OYNAYABİLİR Mİ?

UEFA’nın düzenlemelerine göre, bir futbolcu sezon içinde Avrupa kupalarında farklı takımlar için mücadele edebiliyor. Ancak bunun için oyuncunun yalnızca ön eleme veya play-off maçlarında görev almış olması gerekiyor. Grup aşamaları başladığında ise bir futbolcu yalnızca tek takım için forma giyebiliyor.

Bu nedenle Dorgeles Nene gibi ön eleme aşamasında süre alan futbolcular, yeni kulüplerinde aynı sezon içinde yine Avrupa maçlarına çıkabiliyor. Ancak Fenerbahçe’nin Benfica karşısındaki mücadelesi play-off aşamasında olduğu için Nene’nin bu maçta sahada yer alması mümkün olmayacak.

DORGELES NENE NE ZAMAN OYNAYACAK?

Genç oyuncunun İstanbul’a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının ardından Nene, Fenerbahçe’nin antrenmanlarında yer almaya başlayacak.

Nene’nin Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacağı karşılaşma, Mourinho’nun kararına bağlı olacak. Benfica maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, resmi kayıtlara alınmasının ardından sarı-lacivertli forma altında lig veya Avrupa’daki grup maçlarında takıma katkı sağlayabilecek.

DORGELES NENE İMZAYI ATTI MI, TRANSFERDE SON DURUM NEDİR?

Fenerbahçe, Salzburg’un genç yıldızı Dorgeles Nene ile anlaşmaya vardı ve futbolcu gece saatlerinde İstanbul’a geldi. Atatürk Genel Havacılık Terminali’nde kulüp yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu, taraftarların olmadığı bir ortamda özel araçla otele geçti.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer sürecinde artık sağlık kontrolü ve resmi imza aşamaları kaldı. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde transferi resmileştirmesi ve Nene’nin resmi olarak sarı-lacivertli kulübe katılması bekleniyor.