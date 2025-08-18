Menü Kapat
Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklaması

Fenerbahçe iddiaları sonrası Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan’dan net mesaj geldi.

Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklaması
’ın ismi bir kez daha ile anıldı. Sarı-lacivertlilerin, kaptanı için takası ve ek bonservis bedeli teklif ettiği yönündeki haberler gündemi hareketlendirdi. Bu iddiaların ardından Trabzonspor’dan gece yarısı resmi bir açıklama geldi.

Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklaması

TRABZONSPOR’DAN NET TAVIR

Trabzonspor Başkanı , NOW Spor’a yaptığı açıklamada söz konusu iddialarını kesin bir dille yalanladı. “Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok” diyen Doğan, bordo-mavili kulübün kaptanıyla ilgili herhangi bir görüşme veya anlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklaması
Tomas Suslov piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor bitirmek üzere iddiaları

UĞURCAN ÇAKIR’IN GELECEĞİ

Milli kaleci Uğurcan Çakır, uzun süredir Avrupa kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyor. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi bir teklif gelmediği sürece gündemdeki iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

