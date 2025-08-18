Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklaması

Uğurcan Çakır’ın ismi bir kez daha Fenerbahçe ile anıldı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor kaptanı için İsmail Yüksek takası ve ek bonservis bedeli teklif ettiği yönündeki haberler gündemi hareketlendirdi. Bu iddiaların ardından Trabzonspor’dan gece yarısı resmi bir açıklama geldi.

TRABZONSPOR’DAN NET TAVIR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, NOW Spor’a yaptığı açıklamada söz konusu transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. “Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok” diyen Doğan, bordo-mavili kulübün kaptanıyla ilgili herhangi bir görüşme veya anlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

UĞURCAN ÇAKIR’IN GELECEĞİ

Milli kaleci Uğurcan Çakır, uzun süredir Avrupa kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyor. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi bir teklif gelmediği sürece gündemdeki iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.