Tomas Suslov piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor bitirmek üzere iddiaları

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni sezon kadro planlaması kapsamında Hellas Verona'da oynayan Tomas Suslov için temaslarda bulunuyor.

Trabzonspor, Slovak orta sahayı transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

Bordo-mavili yönetimin, oyuncuyu kadrosunu güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Suslov ile ilgilenen tek kulübün Trabzonspor olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Serie A'dan Bologna ve Torino kulüplerinin de genç yeteneği yakından takip ettiği ifade ediliyor.

TOMAS SUSLOV PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

23 yaşındaki Slovak futbolcu Tomas Suslov, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Çok yönlü bir oyuncu olan Suslov, aynı zamanda 10 numara sağ kanat mevkilerinde de oynayabiliyor.

Genç oyuncu, Verona formasıyla bugüne kadar çıktığı 65 maçta 3 gollük bir performans sergiledi.

Tomas Suslov'un Hellas Verona ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Öte yandan Transfermarkt'a göre, Suslov'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.