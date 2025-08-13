Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Tomas Suslov piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor bitirmek üzere iddiaları

İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki Slovak futbolcu Tomas Suslov'un, Trabzonspor'a geleceği iddiaları gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tomas Suslov piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor bitirmek üzere iddiaları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 20:32

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Süper Lig ekiplerinden 'un yeni sezon kadro planlaması kapsamında Hellas Verona'da oynayan Tomas Suslov için temaslarda bulunuyor.

Trabzonspor, Slovak orta sahayı listesinin üst sıralarına ekledi.

Bordo-mavili yönetimin, oyuncuyu kadrosunu güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Suslov ile ilgilenen tek kulübün Trabzonspor olmadığı da gelen bilgiler arasında.

'dan ve kulüplerinin de genç yeteneği yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Tomas Suslov piyasa değeri ne kadar? Trabzonspor bitirmek üzere iddiaları

TOMAS SUSLOV PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

23 yaşındaki Slovak futbolcu Tomas Suslov, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Çok yönlü bir oyuncu olan Suslov, aynı zamanda 10 numara sağ kanat mevkilerinde de oynayabiliyor.

Genç oyuncu, Verona formasıyla bugüne kadar çıktığı 65 maçta 3 gollük bir performans sergiledi.

Tomas Suslov'un Hellas Verona ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Öte yandan Transfermarkt'a göre, Suslov'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tomas Suslov kimdir?
Tomas Suslov, 23 yaşında, Slovakya milli takımında da forma giyen profesyonel bir futbolcudur. Güncel olarak İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da oynamaktadır.
ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
#serie a
#bologna
#torino
#Tomas Suslov
#Hellas Verona
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.