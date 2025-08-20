Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe Benfica spikeri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Portekiz’in güçlü temsilcisi Benfica’yı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Benfica spikeri ve maçı anlatacak spikerler…

Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 20:15

, turunda karşısında avantajlı bir sonuç elde etmek istiyor. Bu akşam oynanacak mücadele, hem sahadaki rekabeti hem de ekran başındaki heyecanı artıracak.

FENERBAHÇE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler maçı hem uydu üzerinden hem de TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT Radyo 1, TRT Radyo Web ve TRT Dinle üzerinden de karşılaşmanın canlı anlatımı yapılacak.

Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı

TRT’nin yanı sıra radyo dinleyicileri için de karşılaşmanın heyecanı farklı bir platformda yaşanacak. Radyo tarafında spiker Özkan Öztürk maçı canlı olarak anlatacak. Futbolseverler hem televizyon hem de radyo aracılığıyla Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak kritik karşılaşmayı TRT 1 ekranlarında Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Tecrübeli spiker, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını izleyicilere aktaracak.

Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı

Bunun yanı sıra maçın hakem kadrosu da açıklandı. Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği müsabakada yardımcılıkları Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem ise yine Almanya’dan Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE BENFİCA SPİKERİ MÜJDAT MUSTAFA MURATOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Müjdat Mustafa Muratoğlu, 29 Kasım 1981’de Ankara’da doğdu. Aslen Rize Çamlıhemşinli olan Muratoğlu, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Spor spikerliği kariyerine 2005 yılında Eurosport’ta başlayan Muratoğlu, daha sonra Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk (Lig TV) ve Tivibuspor’da görev yaptı.

Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı

2024 yılından itibaren TRT Spor bünyesinde spikerlik ve yorumculuk görevini sürdüren Muratoğlu, bugüne kadar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Premier League gibi pek çok önemli yayında yer aldı. Düzgün diksiyonu ve tarafsız anlatımıyla tanınan Muratoğlu, futbolseverlerin yakından takip ettiği spikerler arasında bulunuyor.

