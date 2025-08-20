Fenerbahçe Benfica maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında avantajlı bir sonuç elde etmek istiyor. Bu akşam oynanacak mücadele, hem sahadaki rekabeti hem de ekran başındaki heyecanı artıracak.

FENERBAHÇE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler maçı hem uydu üzerinden hem de TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT Radyo 1, TRT Radyo Web ve TRT Dinle üzerinden de karşılaşmanın canlı anlatımı yapılacak.

TRT’nin yanı sıra radyo dinleyicileri için de karşılaşmanın heyecanı farklı bir platformda yaşanacak. Radyo tarafında spiker Özkan Öztürk maçı canlı olarak anlatacak. Futbolseverler hem televizyon hem de radyo aracılığıyla Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak kritik karşılaşmayı TRT 1 ekranlarında Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Tecrübeli spiker, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını izleyicilere aktaracak.

Bunun yanı sıra maçın hakem kadrosu da açıklandı. Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği müsabakada yardımcılıkları Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem ise yine Almanya’dan Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE BENFİCA SPİKERİ MÜJDAT MUSTAFA MURATOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Müjdat Mustafa Muratoğlu, 29 Kasım 1981’de Ankara’da doğdu. Aslen Rize Çamlıhemşinli olan Muratoğlu, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Spor spikerliği kariyerine 2005 yılında Eurosport’ta başlayan Muratoğlu, daha sonra Fox Sports, Galatasaray TV, Digiturk (Lig TV) ve Tivibuspor’da görev yaptı.

2024 yılından itibaren TRT Spor bünyesinde spikerlik ve yorumculuk görevini sürdüren Muratoğlu, bugüne kadar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Premier League gibi pek çok önemli yayında yer aldı. Düzgün diksiyonu ve tarafsız anlatımıyla tanınan Muratoğlu, futbolseverlerin yakından takip ettiği spikerler arasında bulunuyor.