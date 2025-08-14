Fenerbahçe'den suç duyurusu! 'Futbolcularımıza saldırı var'

Fenerbahçe, sosyal medyada kulüp bünyesindeki, başta futbolcular olmak üzere sosyal medya üzerinden sporculara saldırıda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulüpten yapılan paylaşımda, bu adıma ilişkin hukuki süreç başlatıldığı açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer buldu:

"GÖRMEZDEN GELMEYECEĞİZ"

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir. Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1955932024071508047