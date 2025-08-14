Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı "Vizyon 2035" toplantısında gündemi sarsacak açıklamalar gerçekleştirdi. Ali Koç ve yönetimine sitem eden Yıldırım; 'İki kurabiye, bir çaya her şeyi alkışlıyorlar. Taraftar ve camia resmen uyutuluyor' dedi. İşte gündemi sarsan açıklamalar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:34

'nin eski başkanı , ve yeni yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Vizyon 2035 oluşumunun toplantısına katılan Yıldırım; "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var" dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'

"GENÇLERE GÜVENİYORUZ!"

Fenerbahçe'ye başkan olduğu dönemleri hatırlatan Yıldırım; "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'

DİVANDA REZİLLİĞİ GÖRDÜM!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Divan Toplantısını hatırlatan Yıldırım, orada yaşanan tartışmaları şöyle özetledi;

'Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı. Bunu oluşturmamız lazım. Bana bunu verin! Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum. Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'

İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar.'

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu
Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe'de seçim öncesi son durum!
ETİKETLER
#Gündem
#Futbol
#ali koç
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Vizyon 2035
#Divan Toplantısı
#Yönetim Kritiği
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.