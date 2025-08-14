Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü! 'Camiayı böyle uyuttular'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ve yeni yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Vizyon 2035 oluşumunun toplantısına katılan Yıldırım; "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var" dedi.

"GENÇLERE GÜVENİYORUZ!"

Fenerbahçe'ye başkan olduğu dönemleri hatırlatan Yıldırım; "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek" şeklinde konuştu.

DİVANDA REZİLLİĞİ GÖRDÜM!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Divan Toplantısını hatırlatan Yıldırım, orada yaşanan tartışmaları şöyle özetledi;

'Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı. Bunu oluşturmamız lazım. Bana bunu verin! Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum. Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm.

İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar.'