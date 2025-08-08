Menü Kapat
27°
 Burak Ayaydın

Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe'de seçim öncesi son durum!

Fenerbahçe'nin sandığa gideceği süreçte aday isimlerden olan Hakan Bilal Kutlualp, açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım kritiğini gözeten Hakan Bilal Kutlualp, her ihtimale açık kapı bıraktı.

Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe'de seçim öncesi son durum!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.08.2025
21:32
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
21:32

'de heyecanı devam ediyor. Büyük camianın Eylül ayında seçime gideceği süreçte, taraftarlarla bir araya gelen 'ten önemli değerlendirmeler geldi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

", Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Aziz Yıldırım seçime girdiği zaman mutlaka benimle görüşecektir. Çünkü en son beni kendisi tekneye davet etti ve beraber gittik. Fenerbahçe'nin menfaatine neyse, o olur. Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı, en doğrusu neyse o olsun. Hiçbir aday arasında da ayrım yapmadan konuşuyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun."

Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe'de seçim öncesi son durum!

FENERBAHÇE'DE SEÇİM

Fenerbahçe'de şu an için , Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran; resmi olarak adaylık sürecini tamamlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, Benfica ile pazarlıklara devam ediyor.
