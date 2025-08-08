Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe'de seçim öncesi son durum!

Fenerbahçe'de erken seçim heyecanı devam ediyor. Büyük camianın Eylül ayında seçime gideceği süreçte, taraftarlarla bir araya gelen Hakan Bilal Kutlualp'ten önemli değerlendirmeler geldi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Aziz Yıldırım seçime girdiği zaman mutlaka benimle görüşecektir. Çünkü en son beni kendisi tekneye davet etti ve beraber gittik. Fenerbahçe'nin menfaatine neyse, o olur. Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı, en doğrusu neyse o olsun. Hiçbir aday arasında da ayrım yapmadan konuşuyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun."

FENERBAHÇE'DE SEÇİM

Fenerbahçe'de şu an için Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran; resmi olarak adaylık sürecini tamamlamıştı.