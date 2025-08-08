Youssef En-Nesyri'ye 40 milyon Euro: Fenerbahçe'ye büyük piyango!

Fenerbahçe'de sansasyonel transfer gelişmeleri hız kesmiyor. Gelecek sezon için transfer planlamaları yapan sarı lacivertlilere, şimdi de Youssef En-Nesyri piyangosu çıktı.

FENERBAHÇE'YE YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİ İÇİN 40 MİLYON EURO

İspanyol basını, Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri için sürpriz bir süreç duyurdu ve West Ham United'ın 40 milyon Euro ile transferi bitirmek istediğini iddia etti! Esasen ise uzun süredir forvet arayan West Ham United, Premier Lig başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte golcü transferini hızlıca tamamlamaya karar verdi.

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkan Faslı oyuncu, bu müsabakalarda 30 gol atıp 7 de asist yapmıştı.