Youssef En-Nesyri'ye 40 milyon Euro: Fenerbahçe'ye büyük piyango!

Fenerbahçe'ye büyük müjde geldi. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, an itibarıyla Premier Lig ekibi West Ham United'ın transfer listesinde en başa yazıldı.

Youssef En-Nesyri'ye 40 milyon Euro: Fenerbahçe'ye büyük piyango!
'de sansasyonel gelişmeleri hız kesmiyor. Gelecek sezon için transfer planlamaları yapan sarı lacivertlilere, şimdi de piyangosu çıktı.

FENERBAHÇE'YE YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİ İÇİN 40 MİLYON EURO

İspanyol basını, Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri için sürpriz bir süreç duyurdu ve 'ın 40 milyon Euro ile transferi bitirmek istediğini iddia etti! Esasen ise uzun süredir arayan West Ham United, başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte golcü transferini hızlıca tamamlamaya karar verdi.

Youssef En-Nesyri'ye 40 milyon Euro: Fenerbahçe'ye büyük piyango!

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkan Faslı oyuncu, bu müsabakalarda 30 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

FENERBAHÇE EN-NESYRI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 19.5 milyon Euroluk yatırım yapmış ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.
