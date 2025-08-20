Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanları yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 'Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanlarının yayımlandığını açıkladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır.

Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.

"MÜJDELEDİĞİMİZ İLANI YAYIMLADIK"

Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız.

📝 Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir"

https://x.com/yilmaztunc/status/1958150713105670585