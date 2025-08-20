Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi play-off maçı! CANLI ANLATIM

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için play-off ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı Chobani Stadyumu'nda konuk ediyor.

Sarı lacivertli temsilcimiz iyi bir skorla rakibini devirmeyi planlayarak deplasmana iyi bir avantajla gitmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak maçta hakemlik görevini Daniel Siebert'in üstlendiği maçta Alman hakemin yardımcıları ise Jan Seidel, Dominik Schaal olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

CANLI ANLATIM

Ayrıntılar geliyor...