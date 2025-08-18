Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği! Yerine Burak Yılmaz geliyor

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep FK, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmet Taşdemir’le yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin kısa süre içinde bu ayrılığı resmileştirmesi bekleniyor.

BURAK YILMAZ ŞEHRE DAVET EDİLDİ

Ajansspor’un haberine göre kırmızı-siyahlı ekip, Taşdemir’in yerine Burak Yılmaz’la prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, genç teknik adamı bugün Gaziantep’e davet ederek resmi imzaları atmayı planlıyor.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ TEPKİ GETİRDİ

Gaziantep FK, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olmuş, ikinci hafta deplasmanda Konyaspor’a da aynı skorla yenilmişti. Bu sonuçlar sonrası camiada değişim talebi gündeme gelmişti.