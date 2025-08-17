Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Konyaspor doludizgin

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Konyaspor, kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin üstün performansı ve golleriyle sonuçlandı.
Konyaspor, 18. dakikada Ndao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren yeşil-beyazlılar, 50. dakikada Aleksic ile farkı ikiye çıkardı.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada Andzouana'dan geldi ve Konyaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Gaziantep FK ise ligin ilk iki haftasında puanla tanışamadı.
Konyaspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak ve liderliğini sürdürmeye çalışacak.
Kırmızı-siyahlı ekip, gelecek hafta evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.