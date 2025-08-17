Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Konyaspor doludizgin

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK'yı farklı bir skorla mağlup ederek puan tablosunun zirvesine yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Konyaspor doludizgin
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 21:33

'in ikinci hafta mücadelesinde , kendi sahasında Gaziantep Kulübü'nü konuk etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin üstün performansı ve golleriyle sonuçlandı.

Konyaspor, 18. dakikada Ndao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Konyaspor doludizgin

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren yeşil-beyazlılar, 50. dakikada Aleksic ile farkı ikiye çıkardı.

Maçın skorunu belirleyen ise 83. dakikada Andzouana'dan geldi ve Konyaspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Konyaspor doludizgin

ise ligin ilk iki haftasında puanla tanışamadı.

Konyaspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak ve liderliğini sürdürmeye çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, gelecek hafta evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Konyaspor'un gollerini kimler attı?
Konyaspor'un galibiyetini getiren golleri 18. dakikada Ndao, 50. dakikada Aleksic ve 83. dakikada Andzouana kaydetti.
ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#konyaspor
#gaziantep fk
#gol
#maç sonucu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.