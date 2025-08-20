Menü Kapat
Manuel Akanji kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da geri sayım

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Manchester City'nin yıldızı Manuel Akanji, paylaşımıyla gündem olurken, oyuncunun piyasa değeri de merak konusu oldu.

Manuel Akanji kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da geri sayım
20.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 21:15

Manuel Akanji transferi için , ile 15 milyon sterlin karşılığında prensipte anlaşma sağladı.

Önümüzdeki saatlerde Sarı-kırmızılılar, oyuncuya teklif sunarak anlaşmayı gerçekleştirmeye çalışacak.

Yönetim, İsviçreli stoper için İngiltere'ye gitti.

City cephesinin ise Manuel Akanji'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

için sosyal medyada "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." yorumu yazan futbolcu ise daha sonra bu yorumunu kaldırdı.

Manuel Akanji kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da geri sayım

MANUEL AKANJİ KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Nijerya asıllı İsviçreli oyuncu 19 Temmuz 1995 doğumlu.

Basel ve Dortmund’un ardından Manchester City’e transfer olan tecrübeli stoper burada değerini de katladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Manuel Akanji kaç yaşında?
Tecrübeli oyuncu 30 yaşında.
