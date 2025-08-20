Manuel Akanji kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da geri sayım

Manuel Akanji transferi için Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında prensipte anlaşma sağladı.

Önümüzdeki saatlerde Sarı-kırmızılılar, oyuncuya teklif sunarak anlaşmayı gerçekleştirmeye çalışacak.

Yönetim, İsviçreli stoper için İngiltere'ye gitti.

City cephesinin ise Manuel Akanji'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Transfer için sosyal medyada "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." yorumu yazan futbolcu ise daha sonra bu yorumunu kaldırdı.

MANUEL AKANJİ KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Nijerya asıllı İsviçreli oyuncu 19 Temmuz 1995 doğumlu.

Basel ve Dortmund’un ardından Manchester City’e transfer olan tecrübeli stoper burada değerini de katladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.