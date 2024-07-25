Bordeaux iflas ettiğini açıkladı! Tüm futbolcuları serbest kaldı

25 Temmuz 2024 20:36 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:42

Fransa'nın köklü takımlarından Girondins de Bordeaux iflas ettiğini açıkladı.

Fransa'da mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve Ligue 2 'den bir alt lig olan Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux takımı iflas etti. Teknik direktör Albert Riera ve takımdaki bütün futbolcular serbest kaldı.

ULUSAL LİGE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ligue 1'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda küme düşürülen Bordeaux, geçtiğimiz günlerde bir kez daha küme düşme cezası almıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen cezaya yapılan itirazın geri çekildiği ve lig düşürme yaptırımının kabul edildiği belirtilmişti.

İFLAS KARARI ALINDI

Sud Ouest'in haberine göre Bordeaux İflas etti. Kulüp, profesyonellik statüsünü iptal etti.

OYUNCULAR SERBEST KALDI

Profesyonellik statüsünü iptal eden Fransız kulübü Bordeaux takımında yer alan kontratlı tüm futbolcuların sözleşmesi feshedilecek.

TESİSLER KAPATILDI

Haberin detayında yaklaşık 70 gencin bulunduğu tesisler de kapatılacak.