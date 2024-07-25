En-Nesyri, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

25 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:24

Fenerbahçe yeni golcüsü Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sevilla'dan 19.5 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Faslı golcü Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu sıralamasında birinci sıraya yerleşerek rekor kırdı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni Transfer Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

SEZON KARNESİ

En-Nesyri, Sevilla forması ile geçen sezon toplam 41 maça çıkarken 20 gol atıp 2 asist üretti.