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Başakşehir - La Fiorita 11'ler belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 20:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 20:14
Başakşehir - La Fiorita 11&#039;ler belli oldu!

Başakşehir FK, Avrupa mücadelesine başlıyor. UEFA Konferans Ligi 1. tur maçında San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi’nde San Marino ekibi La Fiorita takımıyla karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Figueiredo. 

La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla.

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Kaynak: tgrthaber.com
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