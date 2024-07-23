Bordeaux küme düşürüldü! Ulusal Lig'de yer alacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:03
Fransa'nın köklü kulübü Girondins de Bordeaux, finansal sebeplerden ötürü Ligue 2'den Ulusal Lig'e düşürüldü.
Bordeaux kulübü ekonomik sebeplerden ötürü ikinci kez küme düşme cezası aldı.
Ligue 1'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux, bir kez daha küme düşme cezası aldı.
CEZA KABUL EDİLDİ
Kulübün yaptığı açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen cezaya yapılan itirazın geri çekildiği ve lig düşürme yaptırımının kabul edildiği belirtildi.
KUPA DOLABI
Fransa için önemli bir kulüp konumunda olan Girondins de Bordeaux takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olmuştu. Öte yandan 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa'sı bulunuyor.
Kaynak: tgrthaber.com