Bordeaux küme düşürüldü! Ulusal Lig'de yer alacak!

23 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:03

Bordeaux kulübü ekonomik sebeplerden ötürü ikinci kez küme düşme cezası aldı.

Ligue 1'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux, bir kez daha küme düşme cezası aldı.

CEZA KABUL EDİLDİ

Kulübün yaptığı açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen cezaya yapılan itirazın geri çekildiği ve lig düşürme yaptırımının kabul edildiği belirtildi.

KUPA DOLABI

Fransa için önemli bir kulüp konumunda olan Girondins de Bordeaux takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olmuştu. Öte yandan 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa'sı bulunuyor.