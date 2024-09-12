Brighton açıkladı: Ferdi Kadıoğlu İngiltere'deki ilk maçına çıkıyor!

12 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:44

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Fabian Hürzeler, hafta sonunda oynanacak Ipswich Town maçında Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyebileceğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta, 14 Eylül Cuma günü oynanacak Southampton-Manchester United maçıyla start alacak. Ligde aynı gün Brighton, sahasında Ipswich Town'u konuk edecek.

FABİAN HÜRZELER AÇIKLADI: "FERDİ FORMA GİYEBİLİR"

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Takımın yeni transferlerinden Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili konuşan Hürzeler, "Ferdi'nin bu hafta sonu ilk maçına çıkması mümkün" dedi.

SAKATLIĞINI ATLATTI, KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosunda yer almamıştı.

Yıldız futbolcu, milli arada sakatlığını atlatırken Ipswich Town maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

BRİGHTON YENİLMİYOR

İngiltere Premier Lig'de 3 hafta sonunda Brighton, ligdeki 6 namağlup takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup eden Brighton, sonrasında Manchester United'ı da yenmiş, milli ara öncesindeki son karşılaşmada ise Arsenal ile berabere kalmıştı.

Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda da Crawley Town'u 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.