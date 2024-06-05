Bruno Genesio, Lille'de

05 Haziran 2024 18:54 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 19:16

Ligue 1 takımı Lille, sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırdığı Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Genesio'yu getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 57 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

Son olarak 2023-24 sezonunda Stade Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio öncesinde ise bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'da 2011-2015 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevi yapmış ve 2015'de takımın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Öte yandan Fransız teknik adam 2019-2020 sezonunda Beijing Guoan'ın başına geçmiş ve 2020-21 sezonunun devre arasında Çin ekibi ile yollarını ayırmıştı.