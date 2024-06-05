İsmail Kartal geri dönüyor! Yeni adresi herkesi şaşırttı

05 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:39

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla tamamlamasına rağmen Galatasaray'ın gerisinde sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmış, yerine Jose Mourinho getirilmişti.

Sarı lacivertli kulübe veda eden İsmail Kartal'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. 62 yaşındaki teknik adamın yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü.

YENİ DURAĞI 1. LİG

Süper Lig'den bir takımı çalıştırmak istemediği belirtilen İsmail Kartal'ın futbola ara vermeyeceği, büyük bir ihtimalle yeni adresinin 1. Lig'den bir takımın başına geçeceği kaydedildi.

DAHA ÖNCEKİ TEKLİFİ FENERBAHÇE İÇİN REDDETMİŞTİ

İsmail Kartal'ın yeni takımının 2. Lig Beyaz Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor olacağı iddia edildi.

Erokspor ligin bitiminden önce Kartal'a teklifte bulunmuş, tecrübeli hoca ise teklifi Fenerbahçe için geri çevirmişti.