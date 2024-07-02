Bu köpek Şampiyonlar Ligi sonuçlarının hepsini biliyor! İşte Türkiye-Avusturya maçının skoru...

02 Temmuz 2024 14:05 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:20

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya galibiyle eşleşecek.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Bir köpek var ki onun maç tahminleri doğru çıkıyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hangi takım sepete basket atarsa, o takımın çeyrek final eşleşmesini kazanacağını doğru tahmin ederek ün kazanmıştı.

Yarı final ve final tahminleri de doğru çıkan köpek, tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

TÜRKİYE GALİP ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi'nde tüm sonuçları tahmin eden sevimli dostumuza şimdi de bu akşam EURO 2024'te oynanacak Türkiye-Avusturya maçı soruldu.

Tahminleri doğru çıkan köpek bu sefer Türkiye'nin 2-1'lik skorla kazanacağını tahmin etti. Hatta maçı uzatmalarda kazanacağımızı da söyledi.

Tüm tahminleri doğru çıkan köpeğin, bu sefer de haklı çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, saat 22.00'de başlayacak.

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.