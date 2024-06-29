EURO 2024'te tepki çeken 'Türkiye' kararı! Alman televizyonları yayınlamayacak...

29 Haziran 2024 01:48 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 01:49

EURO 2024'te heyecan tam gaz sürerken ev sahibi Almanya, son 16 turu maçları öncesi aldığı kararla Türk taraftarların tepkisini çekti.

Turnuvada son olarak F Grubu'nda Çekya ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup edip son 16 turuna yükselen Türkiye, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

Bu maç öncesi Alman devlet televizyonları ARD ile ZDF, Leipzig şehrinde oynanacak müsabakayı canlı yayınlamama kararı aldı.

YAKLAŞIK 4 MİLYON TÜRK VERGİ ÖDÜYOR

Yaklaşık 4 milyon gurbetçi vatandaşımızın bulunduğu Almanya’da, üç ayda bir kez olmak üzere devlet kanalları ARD ve ZDF’e yaklaşık 55.08 Euro Radyo Televizyon vergisi ödeniyor.

Bu durumda Almanya'daki Türkler, televizyon vergisi de ödedikleri halde maçı devlet kanallarında izleyemeyecekler.

Devlet televizyonlarının kararı ülkede özellikle Türkler tarafından büyük tepki ile karşılanırken Almanya'daki vatandaşlar da kamu televizyonlarının bu kararını protestoya hazırlanıyorlar.