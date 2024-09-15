Bursaspor izleyici rekoru kırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 21:34 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 21:34
TFF 3. Lig'de mücadele veren Bursaspor seyirci rekoru kırdı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan Tokat Belediye Plevnespor maçına 40 bin bilet satışı gerçekleştirdi.
TFF 3'üncü Lig 1. Grup’ta haftaya deplasmandaki Düzcespor galibiyeti ile başlayan Bursaspor, kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlıyor. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3. Lig seyirci rekorunu kırdı.
Kaynak: tgrthaber.com