Trabzonspor Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk derbisi bugün Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Trabzonspor-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.
Milli aranın ardından Süper Lig beşinci hafta maçları ile birlikte devam ediyor.
Sezonun ilk derbisi bugün saat 20.00'da Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bordo-mavililerin ve siyah-beyazlıların karşılaşmadaki muhtemel 11'leri şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile