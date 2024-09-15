Trabzonspor Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:17

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk derbisi bugün Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Trabzonspor-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Milli aranın ardından Süper Lig beşinci hafta maçları ile birlikte devam ediyor. Sezonun ilk derbisi bugün saat 20.00'da Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER Bordo-mavililerin ve siyah-beyazlıların karşılaşmadaki muhtemel 11'leri şöyle: Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile İlgili Haberler Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Beşiktaş maçı planını belirledi! Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka karnesi