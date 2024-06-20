C grubunda işler karıştı: Danimarka ile İngiltere 1 puanla yetindi

20 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:13

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu ikinci maçında Danimarka, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

Frankfurt Arena'da oynanan maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Morten Hjulmand'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2'ye yükseltti.

Karşılaşmayı tribünden Galler Prensi William da takip etti.

TRİBÜNLERDE İNGİLİZLER ÇOĞUNLUKTA

Frankfurt Arena'da İngiliz taraftarlar çoğunluğu oluşturdu. Karşılaşmanın yapıldığı 47 bin kişi kapasiteli stada Danimarkalılar kırmızı, İngilizler ise beyaz ağırlıklı formalarla geldi. Çoğunluğu İngiltereli futbolseverlerin oluşturduğu görüldü. Tribünde sayı olarak az olan Danimarkalılar, takımlarının iyi oyununun ardından coşkulu tezahüratlarıyla rakip taraftarları bastırdı.

GERHARD AİGNER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu. Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1943'te doğan Aigner, 1989-1999 arasında UEFA Genel Sekreterliği, 1999-2003 arasında ise UEFA İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. UEFA'nın onursal üyelerinden olan Alman futbol adamı, bugün 80 yaşında hayatını kaybetti.