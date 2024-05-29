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Çağlar Söyüncü sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 23:06 - Güncelleme : 29 May 2024 23:07
Çağlar Söyüncü sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle EURO 2024 için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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