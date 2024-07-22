Caleb Wiley, Chelsea'ye transfer oldu!

22 Temmuz 2024 17:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:59

Takımın başına Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yeni transferini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley ile 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Atlanta United ile 23 maçta forma terleten genç sol bek, 1 gol ve 2 asist üretti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea'nin Transfer için 10 milyon euro ödeyeceği belirtildi.