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Caleb Wiley, Chelsea'ye transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 17:54 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:59
Caleb Wiley, Chelsea&#039;ye transfer oldu!

Chelsea, MLS takımı Atlanta United'dan Caleb Wiley'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Takımın başına Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yeni transferini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley ile 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Atlanta United ile 23 maçta forma terleten genç sol bek, 1 gol ve 2 asist üretti.

How Caleb Wiley went from a kid from Morningside to an Atlanta United star - Atlanta Magazine

İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea'nin Transfer için 10 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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