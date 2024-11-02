02 Kasım 2024 22:15 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 22:21

Can Uzun'un gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, VfL Bochum'u 7-2'lik skorla mağlup etti.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt​ forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun​, Bundesliga​'da siftah yaptı.

Bundesliga'da mücadele eden Eintracht Frankfurt, 9. hafta maçında VfL Bochum ile karşılaştı. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi takım 7-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan milli futbolcu Can, 66. dakikada skoru 6-2'ye getiren golü kaydetti. 18 yaşındaki santrfor, hem Eintracht Frankfurt formasıyla hem de Bundesliga'daki ilk golünü atmış oldu.

Eintracht Frankfurt, bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek ilk 5'teki yerini korudu. VfL Bochum 1848 ise 1 puanla son sırada kaldı.